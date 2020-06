Rechtsstreit beigelegt – BEKB zahlt Deutschland fast eine Million Euro Die Berner Kantonalbank hat sich hinsichtlich unversteuerten Vermögens deutscher Kunden mit den Justizbehörden aus dem Nachbarland geeinigt.

Im Zentrum des Verfahrens waren Vermögenswerte, die deutsche Staatsbürger bei der BEKB angelegt hatten. Foto: Daniel Fuchs

Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat sich mit den Justizbehörden in Deutschland geeinigt. Im Zusammenhang mit unversteuerten Vermögenswerten deutscher Kunden leistet die Bank eine einmalige Zahlung von rund 0,9 Millionen Euro.

Der Betrag sei vollumfänglich durch Rückstellungen gedeckt, teilte die Bank am Montagabend mit. Die mit den Justizbehörden in Köln erzielte Einigung habe Rechtskraft für alle Bundesländer Deutschlands, hiess es weiter. Sie bringe also Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären Rechtssicherheit.

Vergangene Woche hatte die Thurgauer Kantonalbank (TKB) mit dem deutschen Staat eine ähnliche Einigung erzielt. Die TKB musste umgerechnet rund 750'000 Franken berappen.

( SDA / mb )