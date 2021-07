Nachfolge an der Raiffeisen-Spitze – BEKB-Präsidentin winkt ab Antoinette Hunziker-Ebneter ist als mögliche neue Präsidentin des Verwaltungsrats von Raiffeisen ins Spiel gebracht worden. Sie nimmt nun klar Stellung dazu. Julian Witschi

Antoinette Hunziker-Ebneter zieht es auch nach sechs Jahren als Präsidentin nicht weg von der BEKB. Foto: Raphael Moser

Nach dem abrupten Rücktritt von Guy Lachappelle sucht die Bankengruppe Raiffeisen einen neuen Präsidenten des Verwaltungsrats. Oder eine Präsidentin. Denn eine Frau an der Spitze könnte pointiert für jenen Wandel stehen, denn die Bank nötig hat. Es geht um das Vertrauen und den Ruf der Genossenschaftsbank, die von den Skandalen um Ex-Chef Pierin Vincenz und nun wegen der Affäre Lachappelle erschüttert worden ist.

Lachappelle gab vergangene Woche seinen Rücktritt bekannt, weil er vertrauliche Bankinterna an seine Ex-Geliebte weitergegeben habe. Das Personalkarussell für die Nachfolge bei der St. Galler Bankengruppe dreht bereits. So dürfte gemäss den CH-Media-Zeitungen – wie schon nach Pierin Vincenz – eine Person mit Bodenhaftung gesucht sein, am liebsten eine erfahrene Frau von der Spitze einer Kantonalbank.