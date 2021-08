Neugestaltung in Kandersteg – BEKB modernisiert ihre Filiale Die Filiale der BEKB in Kandersteg wird bis Oktober neugestaltet. Sie erhält unter anderem eine neue Selbstbedienungszone.

Die Selbstbedienungszone soll ähnlich wie jene an der Lenk gestaltet werden. Foto: PD

Die Filiale der Berner Kantonalbank an der Dorfstrasse in Kandersteg wird ab nächstem Montag modernisiert. Die Öffnungszeiten bleiben während der Modernisierungsarbeiten gleich, wie die BEKB in einer Mitteilung schreibt. Der Betrieb in der neugestalteten Filiale wird voraussichtlich Mitte Oktober aufgenommen.

In der künftigen 24h-Selbstbedienungszone steht für Ein- und Auszahlungen ab dann ein Automat zur Verfügung. Zudem wird die Zone mit dem BEKB-Serviceportal ausgestattet, worüber die Kundinnen und Kunden mit ihrer Debitkarte direkt aufs BEKB-Kundenportal zugreifen können.

«In der Selbstbedienungszone sind die Kundinnen und Kunden flexibler und können dank dem erweiterten Automatenangebot eine grosse Anzahl Dienstleistungen dann erledigen, wenn sie Zeit haben», lässt sich Martin Rieder, Leiter der BEKB Kandersteg, in der Mitteilung zitieren. «Selbstverständlich unterstützen wir die Kundinnen und Kunden weiterhin bei der Erledigung ihrer Bankgeschäfte.» Durch die Neuerungen habe das Team mehr Zeit für die Kundinnen und Kunden, hält Rieder weiter fest.

