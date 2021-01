Umbau in Steffisburg – BEKB gestaltet Filiale neu Die BEKB-Filiale in Steffisburg wird ab Montag umgebaut. Kundinnen und Kunden werden in einem Provisorium bedient.

Während des Umbaus steht für Kundengespräche ein Provisorium zur Verfügung (Themenbild). FREI

Die Filiale der Berner Kantonalbank (BEKB) an der Oberdorfstrasse 3 in Steffisburg wird neu gestaltet. Die Arbeiten dazu beginnen am kommenden Montag, 25. Januar, wie das Unternehmen mitteilt.

Während des Umbaus werden Kundinnen und Kunden ab dem 28. Januar in einem Provisorium bedient. Dieses befindet sich im selben Gebäude, verfügt aber über einen separaten Eingang. Die Öffnungszeiten bleiben während der Modernisierungsarbeiten gleich.

Mit der Neugestaltung will die Bank die Filiale «den veränderten Kundenbedürfnissen» anpassen, wie sie schreibt. Die Bedeutung des klassischen Schaltergeschäfts habe in den letzten Jahren stetig abgenommen, steht im Communiqué weiter; heute stünden die flexible und selbstständige Erledigung von Bankgeschäften, die persönliche Beratung und die digitalen Angebote im Vordergrund. «Dieser Entwicklung wird in der neuen BEKB Steffisburg Rechnung getragen.»

Der Betrieb in der neu gestalteten BEKB Steffisburg wird voraussichtlich Ende Mai aufgenommen.

PD