Als vierter Partner – BEKB beteiligt sich an Swiss Immo Lab Die Berner Kantonalbank beteiligt sich an der Investmentgesellschaft Swiss Immo Lab. Mit gezielten Investitionen soll diese die digitale Transformation der Schweizer Bau- und Immobilienbranche vorantreiben.

Die Berner Kantonalbank stösst bei Swiss Immo Lab als vierter Partner dazu. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Berner Kantonalbank beteiligt sich an der Investmentgesellschaft Swiss Immo Lab. Sie soll die digitale Transformation der Schweizer Bau- und Immobilienbranche mit gezielten Investitionen in Startup-Unternehmen vorantreiben.

Gegründet wurde Swiss Immo Lab Ende 2019 vom Immobiliendienstleister Avobis, der Hypothekarbank Lenzburg und der Gebäudeversicherung Bern. Nun stösst die Berner Kantonalbank als vierter, gleichwertiger Partner dazu. Die Partner haben insgesamt acht Millionen Franken gesprochen, wie die Berner Kantonalbank am Montag mitteilte.

Die Gelder sollen in den nächsten zwei Jahren in vielversprechende Startup-Projekte investiert werden. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die innovative Geschäftsmodelle in den Bereichen digitale Marktplätze, Immobilienverwaltung, Bauen, Baumaterialien, Analysesoftware oder Smart Cities entwickeln. Die Swiss Immo Lab AG tätigt die ersten Investitionen in diesem Jahr.

sst/SDA