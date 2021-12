Vandalen in Thun - Beizer und Leist haben von Vandalen die Nase voll

Auswüchse in Thun – Beizer und Leist haben von Vandalen die Nase voll Zerstörte und versenkte Terrassenmöbel, gefällte Bäume, Sprayereien: Vandalismus sorgt bei Gastronomen und beim Thuner Innenstadtleist für Frust. Wie reagiert die Stadt? Hans Peter Roth

Von Vandalen aus purer Zerstörungswut zertrümmert: Ein Tontopf der Atelier Classic Bar am Rathausplatz. Foto: PD

Wenn es um Vandalismus geht, hat Gage Plecic mittlerweile eine «kurze Zündschnur», wie er es selbst ausdrückt. Der Thuner Bar- und Clubbetreiber schildert aktuelle Beobachtungen: «Am 30. Oktober fällten ein paar Kids bei uns am Aarequai aus Langeweile einen Baum. Den Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz versuchten andere Gruppierungen am 4. Dezember zu fällen.» Terrassenmöbel und Begrünungen würden regelmässig in der Aare versenkt oder zu Kleinholz verarbeitet. «Der Trafo der Energie Thun wurde in den vergangenen acht Wochen zweimal komplett versprayt. Die Liste ist endlos.»