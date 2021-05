Effizienteres Contact-Tracing – Beizen weigern sich, die Gästedaten automatisch zu übermitteln Gegen die zentrale Contact-Tracing-Datenbank des Kantons regt sich Widerstand. Ein Stadtberner Kollektiv ruft zum «Datenstreik» auf. Marius Aschwanden , Claudia Salzmann

Soll schneller werden: Das Contact-Tracing-Team des Kantons Bern kann neu auf eine zentrale Datenbank zugreifen. Foto: Raphael Moser

Seit diesem Montag weiss die kantonale Gesundheitsdirektion, in welcher Beiz Sie wann einen Kaffee getrunken, einen Snack gegessen oder ein Abendessen genossen haben. Die Daten dazu jedenfalls hätte die Verwaltung. Denn seit dem 10. Mai müssen alle Restaurants und Bars die Check-in-Angaben ihrer Gäste – Name, Adresse, Telefonnummer – täglich an den Kanton übermitteln. Dort werden diese in einer zentralen Datenbank für 14 Tage gespeichert.

Mit dieser Änderung will die Gesundheitsdirektion das Contact-Tracing bei positiven Corona-Fällen effizienter gestalten. Die kantonalen Virusdetektive müssen dank der Datenbank die Kontaktangaben der Gäste nicht mehr aufwendig bei jedem Betrieb einzeln beschaffen. Dies hat insbesondere im letzten Sommer zu einigen Problemen geführt.