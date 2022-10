Stadt Thun – Beitritt zur «Energiespar-Alliance» Der Thuner Gemeinderat unterstützt die kürzlich lancierte Energiespar-Kampagne des Bundes. pd

Die Stadt Thun (Bild: Stadtkirche und Schloss Thun aus der Vogelperspektive) tritt der Energiespar-Alliance bei.

Foto: Patric Spahni

Der Gemeinderat hat gemäss einer Medienmitteilung «beschlossen, der ‹Energiespar-Alliance› beizutreten, welche vom Bund sowie von zahlreichen Organisationen und Verbänden gemeinsam initiiert wurde». Auch der Kanton Bern sei bereits Mitglied der Alliance, teilt die Stadt Thun weiter mit.

Die Mitglieder bekennen sich zu den nationalen Bemühungen zum Energiesparen und zur Stärkung der Versorgungssicherheit. So unterstützen sie unter anderem das Sparziel des Bundesrates, den Gasverbrauch der Schweiz im Winterhalbjahr mit freiwilligen Massnahmen um 15 Prozent zu reduzieren.

Auch die Stadt Thun habe bereits kurzfristig wirksame Sparmassnahmen und Betriebsoptimierungen entschieden, um einen Beitrag zu leisten, damit der drohende Energiemangel im kommenden Winter verhindert werden könne. So sei beispielsweise die Temperatur in den Räumen der öffentlichen Gebäude um ein Grad gesenkt worden, und die Weihnachtsbeleuchtung soll in Absprache mit der Innenstadt-Organisation Thuncity jeweils um 22 Uhr ausgeschaltet werden.

