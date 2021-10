Thuner Einbahnregime – Beindorff ersetzt Tobler beim

Verkehrsforum Das Tischtuch ist zerschnitten: Für Oberhofens Gemeindepräsidenten Philippe Tobler gibt es kein Zurück mehr ins Verkehrsforum. Roger Probst

Dichter Verkehr auf der Hofstettenstrasse vor dem Lauitorkreisel. Foto: Patric Spahni

Der Auftritt von Oberhofens Gemeindepräsidenten Philippe Tobler (FDP) in der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» von letztem Freitag schlug hohe Wellen. Tobler bezeichnete darin das Verkehrsforum, in welchem rund 80 Interessensvertreter seit September 2020 an Lösungen für die Stau-Thematik am rechten Thunerseeufer feilen, als «Laferi»-Club.

Am Freitag hat nun eine Aussprache zwischen Tobler, Gerhard Beindorff (Gemeindepräsident von Hilterfingen, FDP), Konrad Hädener (Thuner Gemeinderat, Die Mitte), Petitionär Thomas Heuberger sowie dem Thuner Stadtpräsidenten Raphael Lanz (SVP) stattgefunden. Mit von der Partie war auch Kreisoberingenieur Markus Wyss. Im Rahmen des Gesprächs hat sich Beindorff dazu bereit erklärt, Toblers Platz im Verkehrsforum einzunehmen.