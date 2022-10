Einfach mal staunen. Einfach mal kurz abschalten und geniessen. Sich einfach mal freuen über einen Genuss für Auge und Ohr – gerade in diesen schwierigen Zeiten. Das konnten und taten in den letzten vier Wochen Tausende von Menschen in der Thuner Innenstadt. Mitunter gab es am Aarequai kaum noch ein Durchkommen, so viele Leute zog der Wasserzauber an.