Aufatmen bei den Schützen – Beinahe ein echtes Feldschiessen Trotz Corona soll das Feldschiessen im Kanton Bern dieses Jahr wieder überall gleichzeitig durchgeführt werden. Und zwar vom 28. bis 30. Mai sowie vom 23. bis 25. Juli.

Auch in diesem Jahr ist das erklärte Ziel aller Teilnehmer am Feldschiessen: Möglichst viele Treffer im Zentrum der Zielscheibe. Foto: PD

«Das Feldschiessen ist ein Schützenfest. Aber Feststimmung konnte im letzten Jahr nirgends aufkommen, da jede Kreisleitung ein anderes Datum für die Durchführung ansetzte», gibt Beat Glarner, Chef Feldschiessen im Oberländischen Schützenverband (OSV), zu bedenken. Der Schweizer Schiesssportverband (SSV) als Dachorganisation hatte letztes Jahr entschieden, dass der Traditionsanlass an einem frei wählbaren Datum von Juni bis September durchgeführt werden konnte.

Zwar hat sich seither an der Corona-Situation wenig verändert, doch mit den geltenden Schutzkonzepten ist das Schiessen in halb offenen Schiessständen wieder möglich. Das hat den Bernischen Sportschützenverband dazu bewogen, das Feldschiessen wieder an zwei einheitlichen Wochenenden durchzuführen.