Munitionslager Mitholz – Beim Tunnel und bei der Galerie wird es nun ernst Der Auftrag für den Eisenbahntunnel im Rahmen der Räumung des Munitionslagers ist nun ausgeschrieben, derjenige für die Sicherung der Strasse bereits vergeben. Claudius Jezella

Das Dorf Mitholz mit der Nationalstrasse, der Bahnlinie, die durch einen Tunnel geschützt werden soll, und der Fluh. Foto: Bruno Petroni

So langsam, aber sicher kommt Bewegung in das Mammutprojekt zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers in Mitholz. Bereits vor einer Woche hatte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) einen Sachstandsbericht veröffentlicht, in dem der Baubeginn für die Notumfahrung für Mitte Juli angekündigt wurde. Demnach soll bis Anfang November ein bestehender Flurweg links der Kander verbreitert, zudem Brücken gebaut oder ebenfalls verbreitert werden.

Die Notumfahrung ist im Konzept des VBS als vorsorgliche Baumassnahme vorgesehen. Falls sich in Mitholz wirklich eine Explosion ereignen sollte, würde die Umfahrung voraussichtlich innert fünf Tagen ausgebaut. Dauerhaft gesichert werden soll der Verkehr vom Berner Mittelland ins Wallis via Kandersteg mit einer Verlängerung des bestehenden Lawinenschutztunnels Mitholz.