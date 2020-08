Vor der Abstimmung in Oberbipp – Beim Schulraum nehmen die Emotionen überhand Die Fronten im Dorf sind verhärtet: Die Einwohnergruppe und der Gemeinderat werfen sich gegenseitig schlechte Kommunikation vor. Eine Gegenüberstellung in vier Punkten. Beatrice Beyeler

Der Stein des Anstosses: Der Gemeinderat plant hier den Bau eines Pavillons. Die Gegenseite will den Platz erhalten. Foto: Béatrice Beyeler

12. August, ein drückender Sommerabend: In der Mehrzweckhalle Oberbipp findet ein gut besuchter Infoanlass zur Schulraumerweiterung statt. Der Gemeinderat stellt sein Projekt vor, über das am 6. September an der Urne abgestimmt wird: Zwischen dem Kindergartengebäude und dem Schulhaus soll für 1,6 Millionen Franken ein Pavillon gebaut werden. Anschliessend sollen die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle an die Hand genommen werden.