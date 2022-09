4 Punkte, Rang 2 – Beim SC Langenthal ist nicht alles perfekt – aber vieles gut Die Oberaargauer sind mit dem Auswärtsspiel bei den GCK Lions zwar unzufrieden. Ihr Saisonstart aber ist geglückt. Daniel Gerber

Die Berner feiern am Freitagabend einen ihrer Treffer gegen Winterthur. Foto: Dres Hubacher

Nicht weniger als dreimal führte der SC Langenthal auswärts bei den GCK Lions, die wegen des Umbaus der heimischen Eishalle, der Kunsteisbaehn Küsnacht – kurz KEK –, an einer ungewohnten Spielstätte antreten. Nur eine Steinwurfweite von der langjährigen ZSC-Heimat, dem Hallenstadion, entfernt, in der KEBO-Halle in Oerlikon.