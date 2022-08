Drei Wochen vor dem Saisonstart – Beim SC Langenthal bestehen weiterhin ein paar Baustellen Das Kader der Oberaargauer steht noch nicht gänzlich fest. Was fehlt, das sind ein zweiter Ausländer und ein arrivierter Verteidiger. Insbesondere beim Ausländer ist die Situation keine einfache. Leroy Ryser

Die Zeit wird langsam knapp: SCL-Sportchef Kevin Schläpfer ist gefordert bei der Suche nach neuen Spielern. Foto: Beat Mathys

In der vergangenen Woche haben die Fans des SC Langenthal während des Berner Cups den neuen SCL-Ausländer Haralds Egle im Schoren unter die Lupe nehmen können. Der Lette griff neben den Vertragsspielern Frantisek Rehak und Fabio Kläy an, traf gegen Biel sogar zum zwischenzeitlichen 2:5 und sammelte erste Erfahrungen auf dem grösseren Eisfeld, nachdem er über eine Dekade in Nordamerika gespielt hatte. «In der AHL hatte er gute statistische Werte. Dass er zugleich auch schon einmal in der Slowakei spielte und punktetechnisch überzeugte, war mir ebenso wichtig», sagt Kevin Schläpfer. Schliesslich gehe man mit der Verpflichtung eines Ausländers auch immer ein Risiko ein, kommentiert der Sportchef des SCL weiter.