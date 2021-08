Bald wieder Leben im Hirschen? – Beim Lotterhotel tut sich etwas Das Hotel Hirschen in Gunten lottert seit Jahren vor sich hin. Nun bringt die Gemeinde Bewegung in die trostlose Sache. Roger Probst

Der Hirschen Gunten verlottert. Dem soll Einhalt geboten werden. Foto: Christoph Gerber

Beim Hotel Hirschen in Gunten tut sich auf den ersten Blick das, was sich in den letzten Jahren getan hat: nichts. Doch der Schein trügt. Im Hintergrund ist in den letzten Monaten eifrig gewerkelt worden. Es gab Begehungen, Messungen, Abklärungen, Sitzungen. Die Arbeiten haben zu einem Richtprojekt geführt, das eine vorstellbare Zukunft des ehemaligen Hotels aufzeigt.

«Alle Parteien ziehen am gleichen Strick.» Anton Ambühl, Gemeindepräsident von Sigriswil

Möglich war dies nur dank einer guten Zusammenarbeit. «Alle Parteien ziehen am gleichen Strick», sagt denn auch der Sigriswiler Gemeindepräsident Anton Ambühl (SVP). Es liege in der Natur der Sache, dass Investoren, Gemeinderat, Heimat- oder Denkmalschutz unterschiedliche Interessen hätten. Man sei aber sehr konstruktiv unterwegs, sagt Ambühl, nicht zuletzt, weil das gemeinsame Ziel vereinige. «Wir wollen ein bewilligungsfähiges Projekt ausarbeiten.»