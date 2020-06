Das passierte im Jahre 1990 – Beim letzten Liverpool-Meistertitel spielte Klopp um den Aufstieg In Liverpool ging eine 30-jährige Durststrecke zu Ende. Beim letzten Meisterschafts-Gewinn 1990 sah die Welt noch ganz anders aus. Herbie Egli

Jürgen Klopp wird nach dem Titelgewinn von Gefühlen übermannt. vo@SkySportsNews via Twitter

Drei Jahrzehnte musste Liverpool warten, bis der Meistertitel wieder Tatsache wurde. Dank der Schützenhilfe von Chelsea am Donnerstagabend dürfen sich die Reds nach 30 Jahren endlich wieder englischer Fussballmeister nennen. Baumeister dieses Erfolgs ist Jürgen Klopp.

Der deutsche Trainer schaute sich die Partie von Chelsea gegen Manchester City mit seinen Spielern in einem Liverpooler Hotel an. Danach wurde etwas gefeiert. Anders als bei den Fans auf den Strassen ging es beim Team gesittet zu und her. Klopp widmete den Titel den Clublegenden. Unter anderen Kenny Dalglish, der die Reds vor 30 Jahren als Trainer zum letzten Meistertitel führte. 25 der 28 Spieler des aktuellen Liverpooler Kaders waren damals noch gar nicht geboren. Auch sonst sah die Welt 1990 noch ganz anders aus.

Der Ohrwurm

Der deutsche Schlagersänger Matthias Reim landete mit dem Song «Verdammt ich lieb’ Dich» einen grossen Hit. In der Schweizer Hitparade verbrachte das Lied 13 Wochen an der Spitze.

Die Politgrösse

Michail Gorbatschow wird Staatspräsident der Sowjetunion und leitet das Ende des Kalten Kriegs ein. Dafür erhält er den Friedensnobelpreis.

Die Krönung

Deutschland wird Fussball-Weltmeister. Das Team um Captain Lothar Matthäus schlägt im Final in Rom Argentinien 1:0.

Die Ballade

Der Italiener Toto Cutugno gewinnt den Eurovision Song Contest. Sein Song «Insieme» kommt bei den Jurys in den jeweiligen Ländern am besten an.

Das Handheben

Das Bundesgericht hat entschieden. In Appenzell-Innerrhoden dürfen auch Frauen abstimmen.

Der Golfkrieg

Der Irak marschiert in Kuwait ein. Eine von den USA angeführte Koalition unter General Norman Schwarzkopf startet Anfang 1991 die Befreiung Kuwaits.

Der Pausengenuss

Eine Tasse Kaffee kostet 2.40 Franken. Heute bezahlt man dafür mehr als vier Franken.

Die Ernennung

Arnold Koller ist von 1986 bis 1999 Bundesrat. 1990 wird er zum ersten von zwei Malen zum Bundespräsidenten gewählt.

Der Mauerfall

Der Abriss der deutschen Mauer endet offiziell im November 1990. Geöffnet wird sie bereits im Oktober 1989.

Der Allrounder

Beim letzten Liverpool-Meistergewinn 1990 spielt Jürgen Klopp (l.) für Rot-Weiss Frankfurt und wird Hessenmeister. In der Aufstiegsrunde für die zweite Liga scheitert der vielseitig einsetzbare Klopp mit seinem Team an Mainz.