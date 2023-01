Bis 60 Kinder und Jugendliche – Beim Juradorf entsteht eine neue Kollektivunterkunft Noch diesen Monat ziehen unbegleitete minderjährige Asylsuchende in zwei leer stehende Gebäude auf dem Areal ein. Es sei eine ideale Lösung. Julian Perrenoud

Blick auf das Demenzdorf Ende 2020. Die beiden länglichen Häuser oben links sollen zur Kollektivunterkunft werden. Foto: Beat Mathys

In Wiedlisbach ist in den letzten Jahren das Juradorf stetig gewachsen – und soll weiterwachsen. Jetzt erhält es in der unmittelbaren Nachbarschaft weiteren Zulauf: Bereits diesen Monat ziehen bis zu 60 unbegleitete minderjährige Asylsuchende dort in zwei leer stehende Gebäude ein.