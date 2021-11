Im dritten Anlauf – Beim Friedhof Burgdorf wird gebaut Mehr Parkplätze, eine angepasste Bushaltestelle und grössere Sicherheit für den Langsamverkehr: Dafür hat der Stadtrat eine halbe Million Franken bewilligt. Cornelia Leuenberger

Knotenpunkt Bernstrasse-Friedhof: Hier kommen sich Fussgänger, Velofahrerinnen und Autofahrende schon mal in die Quere. Jetzt wird das Areal umgestaltet. Foto: Google Maps

Aller guten Dinge sind drei: So abgedroschen das Sprichwort ist, so gut passt es zum Geschäft, über das der Burgdorfer Stadtrat am Montagabend abgestimmt hat. Es ging, nach 2017 und 2018, zum dritten Mal um den Friedhof. Und diesmal klappte es: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sagten Ja zum 525’000-Franken-Kredit für die «neue Parkierungsanlage Seite Bernstrasse».

Damit werden die 13 bestehenden Parkplätze durch 17 neue ersetzt – was den Bestand rund um den Friedhof auf 34 erhöht. Die Sicherheit für Fussgängerinnen und Velofahrer soll verbessert, die Bushaltestelle behindertengerecht gestaltet und 10 ungedeckte Veloabstellplätze sollen erstellt werden.