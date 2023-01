Challenge statt Champions League – Beim FC Thun will Dimitri Oberlin seine Karriere neu lancieren Der Stürmer erzielte in der Königsklasse vier Tore und spielte für das Nationalteam. Nicht ein spektakulärer Transfer folgte, sondern eine Odyssee. Adrian Horn

Dimitri Oberlin und sein Spiegelbild: Der FC-Thun-Spieler posiert in der Stockhorn-Arena. Foto: Christian Pfander

Es ist ein Abend, an den er sich immer erinnern wird. Seinen 20. Geburtstag feiert Dimitri Oberlin am 27. September 2017, und er tut das ausgesprochen stilvoll: indem er in der Champions League ganz gross aufspielt. 5:0 schlägt der FC Basel den portugiesischen Spitzenclub Benfica Lissabon, dem Stürmer gelingen zwei Tore und ein Assist, zudem holt er einen Elfmeter heraus.