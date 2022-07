Ohne Kulttrainer Kurt Feuz – Beim FC Münsingen hat eine neue Ära begonnen Patrick Baumann ist der Neue an der Seitenlinie der Aaretaler. Trotz Veränderungen im Club blickt der 40-Jährige dem Saisonauftakt zuversichtlich entgegen. Ueli Moser

Es weht ein neuer Wind beim FCM: Patrick Baumann mit einer Ansprache während eines Trainings. Foto: Franziska Rothenbühler

Patrick Baumann hat Kurt Feuz bereits 1997 kennen gelernt, als er in dessen «Zwischenjahr» beim FC Biel im Alter von 15 Jahren in der 1. Liga debütierte. Während aber Feuz bald wieder zu «seinem» FC Münsingen zurückkehrte, nahm die Karriere des talentierten Seeländers Fahrt auf. Für GC, wo er mit 18 sein NLA-Debüt feierte, den FC Zürich, Thun und Xamax absolvierte er in der Folge über 150 Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse.