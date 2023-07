Gurten-Pioniere Kathrin und Fredi Hallauer – «Beim ersten Festival wurde noch gar kein Alkohol verkauft» Kathrin und Fredi Hallauer haben das Gurtenfestival mitbegründet. Ein Gespräch über den Gurten-Geist, Bob Dylan und die heutige Konsumgesellschaft. Quentin Schlapbach

Kathrin und Fredi Hallauer lernten sich 1975 in der Mahogany Hall in Bern kennen. Foto: Raphael Moser

Es gibt Dinge im Leben, die ändern sich nie. Zum Beispiel, dass die Gurtenbahn auf die Sekunde genau nach Fahrplan die Türen schliesst und Fahrt aufnimmt. Oder dass Kathrin und Fredi Hallauer mit an Bord sind, wenn oben auf dem Berner Hausberg die grosse alljährliche Party steigt. Erst ein einziges Gurtenfestival haben die beiden verpasst. «Das war 2009, da waren wir auf einer Reise», sagt Fredi Hallauer.

Für sie ist der Güsche eine Herzens­angelegenheit. Fredi Hallauer gehört zum sechsköpfigen Gründerteam, welches das Gurtenfestival 1977 ins Leben rief. Seine Frau Kathrin Hallauer war während vieler Jahre das gute Gewissen der Organisation, betreute hinter der Bühne die Künstlerinnen und Künstler und sorgte in den chaotischen ersten Festivaljahren für so etwas wie Ordnung.

An diesem Mittwoch, genau eine Woche vor der 40. Jubiläumsausgabe, fahren die beiden mit der Bahn noch einmal den Berg hoch. Die jetzigen Organisatoren des Festivals haben den Wabern-Leist für einen Rundgang auf dem Gelände eingeladen. Kathrin und Fredi Hallauer sind als «Special Guests» hier. Beim Ausstieg aus der Bahn spürt man den Temperaturunterschied – es ist spürbar kühler als in der Stadt.



Ein Blick von der Hauptbühne aufs Publikum beim ersten Gurtenfestival 1977. Foto: Hansueli Trachsel

Frau und Herr Hallauer, weshalb fiel die Standortwahl eigentlich damals auf den Gurten? Fredi Hallauer: Die Auswahl war nicht sonderlich gross. Es gab die Allmend, wo neuerdings auch Konzerte stattfinden. Aber dieser Ort ist grässlich, gleich neben der Autobahn. Wir wussten, dass es ein schöner Ort sein muss. Ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen. Kathrin Hallauer: Die Gurtenwiese war zu dieser Zeit der heilige Rasen der Berner Stadtgärtnerei. Für das Festival brauchten wir eine Bewilligung. Am Anfang bekamen wir von der Stadt Bern nur die Erlaubnis, den unteren Teil der Wiese zu benutzen, dort, wo heute die Hauptbühne und der Backstagebereich sind. Fredi Hallauer: Wir gingen 1977 von einem Anlass für 1000 Leute aus. Kurz vor Festivalbeginn merkten wir, dass mindestens 3000 Leute ein Ticket kaufen müssen, damit wir finanziell überhaupt über die Runden kommen. Reynold Tschäppät, damals Stadtpräsident von Bern, erteilte uns dann persönlich die Erlaubnis, dass wir auch den oberen Teil der Wiese benutzen konnten. Als wir etwas aufbauen wollten, kam aber sofort der Aufpasser der Stadtgärtnerei gesprungen und wollte uns aufhalten. Wir haben dann wieder bei Tschäppät angerufen, und der sagte zur Stadtgärtnerei: «Ist schon gut, lasst sie hochfahren.»

Mit dem Gewinn des ersten Gurtenfestivals wurde die Mahogany Hall saniert. Foto: Hansueli Trachsel

Der Gurten ist Teil der Gemeinde Köniz, das Land gehört aber der Stadt Bern. Von beiden Gemeinden mussten die Organisatoren seinerzeit eine Einwilligung einholen. Auch wenn die «Gurten-Hippies» im damals stockbürgerlichen Könizer und Berner Establishment auf Skepsis stiessen, wurden ihnen nie Steine in den Weg gelegt. «Im zweiten Jahr sagte Urs Haudenschild (Anm. der Red.: damals Gemeindepräsident von Köniz) zu uns, dass er uns die Bewilligung wieder gebe. Allerdings sollten wir dafür sorgen, dass linksextreme Organisationen wie der WWF keinen Stand mehr aufstellen dürften», sagt Fredi Hallauer.

Das Gurtenfestival entstand – wie viele Schweizer Festivals – aus der Folk-Bewegung heraus. Überall auf dem Güsche waren 1977 noch Stände von politischen Verbänden und Aktionen verteilt. Geworben wurde für autofreie Sonntage, den Frieden oder eine Schweiz ohne Armee und ohne Atomkraftwerke. «Die Leute vom WWF waren noch die harmlosesten von allen», sagt Fredi Hallauer.

Die Gurten-Pionierinnen und -Pioniere sprühten vor Idealismus. Alle arbeiteten ehrenamtlich. Fredi Hallauer nahm jeweils eine Woche vor Beginn des Festivals frei. Wenn man bedenkt, dass er für Bühnenbau, Licht, Ton, Abfall, Transport, Sanität und Sicherheit verantwortlich war, ist das fast schon unverschämt wenig Zeit.

Kathrin Hallauer übernahm während des Festivals jeweils die Betreuung von Künstlerinnen und Künstlern und half beim Koordinieren auf dem Gelände mit. «Dafür hatten wir damals nur sechs Walkie-Talkies zur Verfügung», sagt sie.

Heutzutage wäre eine solche Organisationsstruktur für ein Festival dieser Grössenordnung undenkbar. An diesem Mittwoch, sieben Tage vor Festivalbeginn, ist schon quasi alles fertig aufgebaut. Auf der Hauptbühne finden noch letzte Arbeiten am Gerüst statt. Kathrin und Fredi Hallauer nehmen Platz auf einem Palett gleich vor der Bühne. Neben einem Stand mit der übergrossen Werbung eines Luzerner Bierherstellers.

Am meisten schätzen Kathrin und Fredi Hallauer die friedliche Stimmung auf dem Gurten. Foto: Raphael Moser

Früher war das Festival sehr politisch. Heute kommen die Leute vor allem zum Konsumieren hier hoch. War es damals besser? Fredi Hallauer: Nein, einfach anders. Wenn wir heute noch Konzerte veranstalten würden, müssten wir auch viele Sachen anders machen. Alles ist viel professioneller geworden. Geblieben ist aber die friedliche Stimmung, der Gurten-Geist. Kathrin Hallauer: Das schätze ich auch am meisten. Alle, die hierherkommen, wollen es gut zusammen haben. Fredi Hallauer: Klar gibt es Sachen, die mir weniger gefallen. Was ich zum Beispiel unnötig finde, sind die Partyzelte auf dem Festivalgelände, die einen dauerbeschallen.

Wurde früher auch so viel Alkohol getrunken wie heute? Kathrin Hallauer: Beim ersten Festival wurde noch gar kein Alkohol verkauft!

Wie bitte? Fredi Hallauer: Genau, wir hatten damals nur ein alkoholfreies Bier der Gurtenbrauerei im Ausschank. Der Geiger der irischen Bothy Band beklagte sich damals, dass er trotz 15 Bieren immer noch nicht betrunken sei. (beide lachen)

Ab wann wurde dann Alkohol ausgeschenkt? Fredi Hallauer: Schon im zweiten Jahr. Mit ein Grund war, dass der Hotelier des Gurten-Hotels beim ersten Festival plötzlich anfing, bei sich hinten Bier auszuschenken. Da dachten wir, da verkaufen wir das Bier lieber selbst.

Musik wurde überall und praktisch zu jeder Uhrzeit gespielt. Foto: Hansueli Trachsel

Beim Gang über die heilige Gurtenwiese haben Hallauers fast zu jedem Ort auf dem Gelände eine Anekdote zu erzählen. Als Bobby Bähler mit seinem E-Bike vorbeifährt, grüssen sie ihn herzlich. Bähler leitet seit 2019 das Gurtenfestival. Er weiss, was er an seinen Vorgängern hat. Hallauers sind mittlerweile so etwas wie Ehrengäste auf Lebzeit.

Zum Festivalauftakt wollen sie mit ihren fünf und sieben Jahre alten Enkelkindern auf den Gurten kommen. Bähler verspricht eine feierliche Übergabe der Festivalbänder, wo die Enkel zu «Gurten-Rittern» geschlagen werden.

Seit 1999 ist Fredi Hallauer auch journalistisch tätig. Der 72-Jährige macht Musiksendungen für ein Radio in Neuseeland. Die Sendungen sind unter dem Namen Swiss Music Show seit kurzem auch auf Spotify verfügbar. Seit seiner Pension hat er sich ganz seiner Leidenschaft verschrieben, mit seiner Frau geht er wöchentlich an mehrere Konzerte. Besonders interessieren ihn junge, aufstrebende Bands aus der Schweiz.



In den ersten Gurten-Jahren übernachteten die Leute direkt auf dem Festivalgelände. Foto: Hansueli Trachsel

Ich kenne die meisten Bands gar nicht, die dieses Jahr hier auftreten. Wie geht es Ihnen? Fredi Hallauer: Das sagen mir die Leute schon seit Jahren. Und das war übrigens schon beim allerersten Festival 1977 so. Ich antwortete jeweils, dass genau das der Sinn eines Festivals ist: neue Sachen zu entdecken. Auch ich kenne viele Bands in diesem Jahr nicht. Aber ich freue mich, sie kennen zu lernen.

Sind Künstlerinnen und Künstler in der Regel zugängliche Menschen? Fredi Hallauer: Die meisten schon. Kathrin Hallauer: Nicht alle gleich. Fredi Hallauer: Manchmal stehen sie unter Zeitstress. Aber mit den meisten habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Stephan Eicher, Stress und Philipp Fankhauser sind zum Beispiel alle sehr zugänglich. Die haben auch Freude daran, mit Journalistinnen und Journalisten zu reden.

Gab es auf dem Gurten auch Headliner, die niemanden an sich ranliessen? Kathrin Hallauer: Ich erinnere mich noch an Bob Dylan. Er kam in letzter Sekunde hoch. Alle mussten dann den Backstagebereich verlassen. Er wollte niemanden sehen, ging auf die Bühne, spulte dort sein Programm herunter und ging nach Konzertschluss gleich wieder. Fredi Hallauer: An ihn erinnere ich mich auch noch gut. (lacht) Nur Jimy Hofer, der Chef der Broncos, durfte hinten bei ihm sein (Anm. der Red.: Die Broncos sind der Sicherheitsdienst auf dem Gurten). Als er Bob Dylan auf die Bühne begleitete, schaute er noch, dass ja kein Fotoapparat auf ihn zielte. Erkannt hätte ihn sowieso niemand, weil er sich ein Handtuch über den Kopf zog.

Der amerikanische Superstar Bob Dylan bei seinem Auftritt 1993 am Gurtenfestival. Foto: Keystone

Hallauers sitzen mittlerweile auf der Treppe des Supermercados, eines dieser Dauerbeschallung-Partyzelte. Die Zelte sind heute fester Bestandteil des Festivals. Die Massen pilgern längst nicht mehr nur den Berg hoch, um einem Mann und seiner Gitarre zu lauschen wie damals bei Bob Dylan.

Etwas ist der Güsche aber über all die Jahre geblieben: ein Ort des Zusammenkommens. Ein verlängertes Wochenende im Jahr, wo alte Freundeskreise, die quer übers Land verteilt wohnen, sich wieder einmal sehen. Vom Arbeitskollegen über die Mitstudentin bis zum Schulgspändli. Das Gurtenfestival ist zu einem Teil der Berner Identität geworden – auch dank den Hallauers.

Es ist kurz nach 18 Uhr, und die Bauarbeiter räumen gerade ihre Sachen zusammen. Hallauers erzählen von ihren Festivalplänen für dieses Jahr: Swiss Jazz Orchestra, Fräulein Luise, Rosalía, Hansruedi Egli – das sind Acts, die sie auf keinen Fall verpassen wollen. Bevor sie die Leute des Wabern-Leists treffen, wollen die beiden noch über die Gurtenwiese, hoch zur Waldbühne spazieren. Die Vorfreude auf das Festival, sie ist bei ihnen schon fast greifbar.



Dieses Jahr werden Kathrin und Fredi Hallauer mit ihren Enkelkindern den Gurten besuchen. Foto: Raphael Moser

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

