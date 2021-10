Attacke gegen Massnahmekritiker – Beim Angriff waren 30 Personen im Car Der Inhaber des betroffenen Car-Unternehmens schildert die wüsten Szenen vom letzten Samstag auf der Schützenmatte. Michael Bucher

Zertrümmerte Heck- und Seitenfenster: So sah der Car nach den Attacken der Vermummten aus. Quelle: Telegram/Coronafrei.zh

Der Angriff war ebenso heimtückisch wie heftig. Es ist kurz vor 16 Uhr am vergangenen Samstag, als eine Polizeipatrouille auf der Schützenmatte auftaucht. Gerufen wurde sie wegen einer Streifkollision zweier Autos. In unmittelbarer Nähe steht ausserdem ein Reisecar, den Massnahmekritiker gebucht haben, um an der bewilligten Grosskundgebung auf dem Bundesplatz teilzunehmen.

Dann geht alles sehr schnell: Laut Kantonspolizei Bern stürmen mehrere Dutzend vermummte Personen aus der Reithalle kommend auf die Szenerie zu. Sie greifen sowohl die Polizeikräfte als auch den Reisecar mit Steinwürfen an. Bei drei Fahrzeugen – unter anderen einem Polizeiauto – gehen die Scheiben zu Bruch. Beim Angriff wird eine unbeteiligte Frau verletzt, die in den Verkehrsunfall involviert war. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei trifft sie ein Stein am Rücken. Auch ein Polizist kriegt einen Stein ab. Danach flüchten die Angreifer laut Polizei zurück in die Reithalle.