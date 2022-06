Unfall auf der A6 bei Gesigen – Beifahrerin stirbt nach Sturz mit Motorrad Am Montagnachmittag ist auf der A6 bei Gesigen ein Motorradfahrer mit einer Leitplanke kollidiert. Die Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt und verstarb.

Ein Ambulanzfahrzeug brachte den verletzten Motorradfahrer ins Spital. Foto: Simon Glauser

Gegen 15.30 Uhr ereignete sich am Pfingstmontag auf der A6 bei Gesigen ein schwerer Unfall. Nach Angaben der Kantonspolizei war ein Motorradfahrer mit einer Beifahrerin von Spiez in Richtung Thun unterwegs, als das Motorrad kurz nach Gesigen aus bisher ungeklärten Umständen mit der Leitplanke am rechten Strassenrand kollidierte.

Die Beifahrerin sei dabei so schwer verletzt worden, dass sie trotz umgehender Rettungsmassnahmen durch Drittpersonen sowie ein Ambulanzteam noch auf der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Der Motorradfahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Zeitweise komplett gesperrt

Zur Identität der Verstorbenen bestehen laut Kapo-Meldung konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht indes noch aus. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste eine Fahrbahn zeitweise, für die Landung des Rettungshelikpters der betreffende Autobahnabschnitt sogar komplett gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

pd

