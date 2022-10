Neuer Roman von Lukas Hartmann – Beide gingen im Tollhaus der Geschichte unter «Ins Ungewisse» ist die eindrückliche Doppelbiografie eines Schweizer Kommunisten und einer russischen Psychoanalytikerin. Alexander Sury

Lukas Hartmann hat mit «Ins Ungewisse» eine Trilogie abgeschlossen über Persönlichkeiten, die alle im Jahr 1942 gestorben sind. Foto: Raphael Moser

Die junge Frau steht als Zaungast am Strassenrand und betrachtet neugierig die Demonstranten, die an ihr vorbeiziehen. Sabina Spielrein stammt aus Russland, ist Patientin in der psychiatrischen Klinik Burghölzli und befindet sich in Begleitung ihres behandelnden Arztes C.G. Jung auf einem Spaziergang.