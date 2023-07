Lärmdiskussionen, überfüllte Strassen, Klimawandel. Ist Motorradfahren überhaupt noch zeitgemäss?

Absolut. Wir erleben einen grossen Boom, seit bereits 16-Jährige die kleineren Motorräder fahren dürfen. Es gibt viel Nachwuchs. Der Klimawandel hilft dabei mit: Die Strassen sind häufiger trocken, die Winter nicht mehr so kalt. Es gibt somit eine wesentlich längere Saison, in der man das Motorradfahren geniessen kann. In wärmeren Ländern ist die Zweiradmobilität viel ausgeprägter. Beispielsweise in Spanien, wo Millionen von Rollern auf den Strassen unterwegs sind. Das Motorrad hat aber auch verkehrstechnisch viele Vorteile.