Türkei gegen die Schweiz – «Bei uns geht es mehr ab als in der Nati» Der Muriger Cagtay Iric spielte im YB-Nachwuchs, drei Saisons in seinem Heimatland Türkei und ist heute Juniorentrainer beim FC Bosporus. Am Sonntag drückt er der Schweizer Nati die Daumen. Claudia Salzmann

Cagtay Iric stürmte bei der ersten Mannschaft des FC Bosporus. Bis zu 300 Fans kommen zu deren Partien. Foto: Beat Mathys

Wie Ex-YB-Spieler Raúl Bobadilla. Oder wie YB-Stürmer Elias Meschak. So sieht Cagtay Iric seinen Stil als Fussballspieler. Bis er 20 Jahre alt war, lief es gut: Iric wurde in den YB-Nachwuchs berufen. «Ich erinnere mich daran, als ich die Info für den Einzug ins Kader erhielt. In dieser Nacht habe ich keine Sekunde geschlafen», sagt der heute 32-Jährige. Der schweizerisch-türkische Doppelbürger lief danach für Münsingen auf und wechselte aus der 1. Liga in die Türkei, wo er drei Jahre spielte. Dann riss das Kreuzband. Nach der Rückkehr spielte er beim FC Bosporus, das Team stieg von der 3. in die 2. Liga auf.