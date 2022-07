Abo Simonetta Sommaruga im Interview «Es könnte zu einem Flächenbrand kommen, der auch die Schweiz erfasst»

Die Bundesrätin sagt, was sie gegen steigende Energiepreise unternehmen will, weshalb sie in Bern gegen den Krieg demonstrierte – und warum ihr Besuch beim ukrainischen Präsidenten gefährlich wurde.