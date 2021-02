Früherer YB-Spieler aussortiert – Bei Schneuwly hiess es: «Du bist zu alt» Christian Schneuwly wurde kürzlich Opfer der Lausanner Clubführung. Für das Vorgehen seines ehemaligen Arbeitgebers zeigt er aber Verständnis. Dominic Wuillemin

Kurzzeitig vereinslos, hat Christian Schneuwly diese Woche einen neuen Club gefunden. Foto: Robert Hradil (Getty Images)

Das ganze Spiel mag sich Christian Schneuwly nicht anschauen. Er hat an seinem Geburtstag Besseres zu tun. 33-jährig ist er am Sonntag geworden. Der Tag, an dem im Wankdorf YB auf Lausanne trifft: Schneuwlys erster Proficlub, bei dem er vor bald 13 Jahren unter Martin Andermatt in der Super League debütierte, gegen seinen da noch vorerst letzten. Lausanne hat den bis Sommer 2021 datierten Vertrag des Mittelfeldspielers vergangene Woche aufgelöst. Begründung: Schneuwly sei zu alt. Er passe nicht ins Projekt der Westschweizer.

Ein bisschen gewundert haben wird sich Schneuwly schon, als er sich später die Zusammenfassung des Spiels ansah – auch wenn er das so nie sagen würde. Dafür ist er viel zu anständig. 0:4 lag Lausanne nach 33 Minuten zurück, die Gäste wurden vom Meister im Wankdorf vorgeführt. Es war eine Lehrstunde für die Westschweizer, die mit lauter 18- bis 21-Jährigen antraten. Und als diese wieder einmal leichtfertig den Ball verspielt hatten, stellte sich unweigerlich die Frage: Ist es für Lausanne tatsächlich besser, auf einen Routinier wie Schneuwly zu verzichten?