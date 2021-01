«Bei Schalke stinkt der Fisch vom Kopf her, ganz einfach»

Ein Blick der Freundin reicht, um zu wissen, wie es ihm wegen Schalke geht: Peter Lohmeyer im Jahr 2019 in seinem Wohnort Hamburg.

Wie ist das Leben als Fan von Schalke?

Die Leute sagen: An die Pandemie wird man sich erinnern, weil Schalke davor noch gewann und danach vielleicht auch wieder. Vielleicht wäre es noch schlimmer, wenn es dieses Virus nicht gäbe, weil das einen sowieso auf einem Level hält, wo man nicht fröhlich in der Gegend rumturnt. Auf jeden Fall, das Leben könnte schöner sein, wenn wir in der Tabelle nicht auf dem letzten Platz stehen würden und vor allen Dingen der Verein anders funktionieren würde.