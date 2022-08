50-Millionen-Gemälde unter Bett versteckt – Bei Razzia in Rio de Janeiro stösst Polizei auf namhafte Kunstwerke Bei einer Razzia in Rio de Janeiro fand die Polizei Kunst im Wert von rund 139 Millionen Dollar. Darunter «Sol Poente» (1929) von Tarsila do Amaral.

Das Werk der Künstlerin Tarsila do Amaral im MoMa in New York (2018). (Archivbild) imago/ZUMA Press

Nach einer Razzia in einem Haus in Rio de Janeiro wurde ein 50 Millionen Dollar teures Gemälde, dass als gestohlen galt, wiedergefunden. Dabei handelt es sich um das Kunstwerk «Sol Poente» (1929) von Tarsila do Amaral, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der lateinamerikanischen Kunst. Die 1886 in São Paulo geborene Künstlerin studierte an der Académie Julian in Paris und wurde in den 1920er, 30er und 40er Jahren zu einer der Schlüsselfiguren der brasilianischen Modernismusbewegung.

Das Gemälde war mit den anderen Werken des Künstlers unter dem Bett des Diebes versteckt, wie ein Video des Fundes, das vom brasilianischen Sender «Jornal O Dia» auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt.

«Sieh an, sieh an, sieh an - sieh an, was wir hier haben», sagt eine Frau, als das Kunstwerk unter dem Bett hervorgeholt und ausgepackt wird. «Verdammte Scheisse!», antwortet eine männliche Stimme auf Portugiesisch, während die Gruppe ihren sofort erkennbaren Fund feiert.

Der Gesamtwert der beschlagnahmten Werke wird auf umgerechnet 139 Millionen Dollar geschätzt. Darunter sind weitere namhafte Künstler wie Alberto Guignard, Rubens Gerchman, Cícero Dia und Emeric Marcier. Der Dieb des Gemäldes habe mit zwei anderen Personen Gelder von einer älteren Frau erpresst. Sie hatten sich zu diesem Zweck als spirituelle Heiler ausgegeben. So soll der Dieb behauptet haben, die Tochter der Frau sei vom Tod bedroht.

Um gegen diese «Bedrohung» spirituell zu intervenieren, verlangte die Truppe immer mehr Geld. Als die Frau misstrauisch wurde und sich weigerte zu zahlen, habe sie die Truppe in ihrem Haus festgehalten und bedroht. Nach und nach hätten die Diebe die Kunstsammlung, die sie von ihrem verstorbenen Mann geerbt hatte, aus dem Haus weggebracht.

sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.