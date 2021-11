Glasfasernetze auf dem Prüfstand – Bei Quickline haben Kunden das bessere Netz als bei Swisscom Erstmals wurde getestet, welcher Betreiber das beste Glasfasernetz des Landes anbietet. Dabei zeigte sich: Der überregionale Anbieter Quickline heizt den grossen Konkurrenten ein. Jon Mettler

Schnelle Internetverbindungen stellen sicher, dass die Kinder auf dem heimischen Sofa Filme und Spiele ruckelfrei geniessen können. Foto: Christoph Schürpf (Keystone)

Schnelle Internetverbindungen sind für Schweizerinnen und Schweizer für die Heimarbeit unerlässlich – und auch beim Netflix-Abend ist eine störungsanfällige Verbindung ein Ärgernis. Doch wer in der Schweiz die Qualität der Glasfasernetze testen will, muss zusätzlichen Aufwand betreiben: Das stellten die Spezialisten des deutschen Fachmagazins «Connect» fest, als sie den entsprechenden Test für die aktuelle Ausgabe entwickelten.

Denn der hiesige Markt hat eine Besonderheit: Als einziger nationaler Betreiber bietet Salt nur eine Geschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde an, während die Konkurrenten wie Swisscom, Sunrise UPC und der überregionale Verbund Quickline mit Sitz in Nidau BE bereits bei 1 Gigabit pro Sekunde einsteigen. Quickline-Angebote sind auch ausserhalb des Kantons Bern verfügbar, etwa im Wallis oder in der Innerschweiz, aber beispielsweise nicht in der Stadt Zürich.

Umgekehrt hat Quickline kein Produkt mit 10 Gigabit pro Sekunde im Angebot.

Deshalb musste «Connect» den Test für beide Geschwindigkeiten durchführen, damit die Ergebnisse vergleichbar sind. Dazu wurden 14 Anschlüsse in 12 Städten eingerichtet. An den Standorten nahmen automatisierte Testsysteme in der Zeit vom 16. August bis 12. September total 498’054 Messungen vor.

Dabei wurden unter anderem Internetübertragungen mit und ohne zusätzliche Last auf der Leitung, Abrufe von Websites und die Reaktionszeiten von Spieleservern durchgeführt sowie die Fehlerraten beim Zugriff auf Plattformen wie Youtube ermittelt.

Weil die Sprachtelefonie über das Festnetz in der Schweiz nur eine untergeordnete Rolle spielt, wurden keine Sprachmessungen durchgeführt.

«Connect» hat dieser Zeitung die Testergebnisse mit den jeweiligen Einschätzungen vorab zur Verfügung gestellt. Zu vergeben waren maximal 1000 Punkte.

Es folgen die Resultate zu den Angeboten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde:

1. Quickline (910 Punkte)

«Schon im Vorjahr errang Quickline den Gesamtsieg im Breitbandtest. Nach dem neu eingeführten Split in zwei Geschwindigkeitsklassen gelingt dieser Erfolg in der Klasse bis 1 Gigabit pro Sekunde erneut. Dabei zeigen schon die Highspeed-Internet-Tests sehr gute Ergebnisse, auch wenn an einem getesteten Gigabit-Glasfaseranschluss ein stark erhöhter Anteil von Messwerten auffällt, bei denen die Downloads unter 85 Prozent der vertraglich vereinbarten Bandbreite sinken.»

Note: sehr gut

2. Swisscom (904 Punkte)

«Die in dieser Klasse knapp geschlagene Swisscom hat sich gegenüber dem Vorjahr stark verbessert, wie das sehr gute Testergebnis beweist.»

Note: sehr gut

3. Sunrise UPC (875 Punkte)

«Bei den Anschlüssen bis zu 1 Gigabit pro Sekunde fällt ein stark erhöhter Anteil an Uploads unter Last auf, die weniger als 85 Prozent der vereinbarten Bandbreite erreichen.»

Note: sehr gut

Und so sehen die Ergebnisse für die Angebote von 10 Gigabit pro Sekunde aus:

1. Swisscom (936 Punkte)

«In der anspruchsvollen 10-Gigabit-Klasse schafft die Swisscom mit knapp drei Punkten Vorsprung den Gesamtsieg vor Salt. Den 1. Platz holen sich die Berner auch in der Kategorie Webservices.»

Note: sehr gut

2. Salt (933 Punkte)

«Beim Web-TV liegt Salt in seiner Klasse auf Platz drei – hier verhindern leicht erhöhte Fehlerraten und lange Pufferzeiten (Vorladen von Videodaten, Anm. d. Red.) ein besseres Ergebnis.»

Note: sehr gut

3. Sunrise UPC (900 Punkte)

«Die von uns ermittelten Schwächen vor allem in der Upload-Kategorie könnten der in solchen Fällen immer schwierigen Zusammenschaltung der beiden Netze geschuldet sein.»

Note: sehr gut

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen, darunter den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands, den European Newspaper Award und den Medienpreis der Bedag. @jonmettler

Fehler gefunden?Jetzt melden.