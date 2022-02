Sozial, aber kompromissbereit – «Bei Militärthemen bin ich kein strammer SPler» Jelena Dimovic und Marc Huder sind sich politisch fast immer einig und auf SP-Linie. Huder zählt sich zum «Realo-Flügel» – und sagte Ja zu Kampfjets. Christoph Hämmann

Seit Neustem zu dritt: Marc Huder und Jelena Dimovic mit Tochter in ihrer Wohnung in Gümligen. Fotos: Christian Pfander

Wenn Marc Huder jeweils vor Wahlen die Smartvote-Fragen beantwortet, zeigt das Resultat jedes Mal: Er ist in der richtigen Partei. «Die SP ist immer deutlich am stärksten vertreten», sagt der 35-Jährige. Und wenn laut der Online-Wahlhilfe das Profil einer Politikerin oder eines Politikers aus einer anderen Partei seinem eigenen ähnelt, dann sieht er sich bloss darin bestätigt, in einer Partei zu sein, die ein breites Meinungsspektrum abdeckt.