Könizer Friedhofskatze ist tot – Bei Miggeli fanden die Trauernden Trost in schweren Stunden Sie wurde schwer verletzt gefunden, aufgepäppelt und von den Besuchern des Könizer Friedhofs jahrelang mit Streicheleinheiten verwöhnt. Jetzt ist Miggeli gestorben. Stephan Künzi

Miggeli, wie sie viele kannten: Das Büsi mit dem amputierten Schwanz war stets auf dem Friedhof anzutreffen. Foto: PD

Jahrelang spendete sie Trost. Trippelte, wenn sich die Hinterbliebenen auf dem Friedhof Köniz vom grossen Pyramidendach zu den Gräbern aufmachten, dem Trauerzug hinterher. Äugte ins ausgehobene Loch und setzte sich dann – für den Pfarrer das untrügliche Zeichen dafür, dass er mit der Zeremonie beginnen konnte.

Doch solche Szenen sind mittlerweile definitiv Geschichte. Denn Miggeli, die Friedhofskatze von Köniz, lebt nicht mehr. Vor anderthalb Monaten wurde sie vom Tierarzt von den Altersbeschwerden erlöst – in ihrem dritten und letzten Daheim, das schreibt Barbara Vogt in einem Nachruf auf das Büsi, das die letzten fünf Jahre mehr oder weniger im Kreise ihrer Familie an der Stapfenstrasse verbracht hat.