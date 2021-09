10 Jahre Windows Store – Bei Microsoft herrscht gähnende Leere Der Software-Laden hat es in seiner ersten Dekade nicht geschafft, eine ähnliche Bedeutung wie die Stores von Apple oder Google zu erlangen. Matthias Schüssler

Den ersten grossen Auftritt hatte der Store mit der Lancierung von Windows 8, hier auf einem neuen Surface-Tablet, das vor neun Jahren lanciert worden ist. Foto: Elaine Thompson (Keystone)

Der App-Store in Windows wird am kommenden Montag zehn Jahre alt. Microsoft hatte ihn am 13. September 2011 an einer Entwicklerkonferenz vorgestellt. Bis dieser Softwareladen effektiv öffnete, dauerte es jedoch noch ein paar Wochen. Im Februar 2012 konnte man ihn zum ersten Mal begutachten, nachdem der Consumer Preview von Windows 8, einer Vorabversion des neuen Betriebssystems, freigegeben worden war.

In der Besprechung von Windows 8 war uns der Store damals nur eine Randnotiz wert: Wir haben festgestellt, dass er genauso funktioniert wie die Stores beim iPhone und Android – darüber hinaus aber keine eigenen Akzente setzt.