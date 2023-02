Krisenvorbereitung in der Schweiz – «Bei mehr als 25 Schwer­verletzten haben wir ein Problem» Ärzte schlagen Alarm, weil die Schweiz ungenügend auf schwere Unfälle und Katastrophen vorbereitet sei. Sie kritisieren sogar, dass der Bundesrat «alles nur noch schlimmer gemacht hat». Adrian Schmid

Nach dem schweren Erdbeben wird in Hatay in der Türkei ein verletzter Mann aus den Trümmern gerettet. Foto: Keystone

Was wäre, wenn es in der Schweiz ein Erdbeben wie in der Türkei und Syrien gäbe? Ein schweres Eisenbahnunglück passierte? Wenn bei einem Gefahrguttransport toxische Substanzen entwichen? Ein Flugzeug auf ein Wohngebiet abstürzte? Oder sich gar ein Atomunfall ereignete?