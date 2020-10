Destination Gstaad – Bei Lockdown gibts das Geld zurück Alle Bergbahnen, Skischulen sowie die Mehrheit der Hotels bieten ab sofort eine Rückgabegarantie. Jetzt gebuchte Leistungen werden bei einem erneuten Corona-Lockdown zurückerstattet oder gutgeschrieben.

Hunderte Sportfreaks testen den Schnee auf dem Saanerslochgrat. Falls sie ihr früh gebuchtes Angebot im kommenden Winter wegen Corona doch nicht in Anspruch nehmen können, erhalten sie ihr Geld zurück. Foto: PD

Derzeit herrscht Unsicherheit in der Bevölkerung bezüglich Planung der Winterferien. «Um dem entgegenzuwirken, bietet die Destination Gstaad neue Buchungsbedingungen für die Planung des Winteraufenthalts», schreiben die Verantwortlichen nun in einer Pressemitteilung. «Alle Bergbahnen, Skischulen sowie die Mehrheit der Hotels bieten ab sofort eine Rückgabegarantie.» Heute gebuchte Leistungen würden bei einem erneuten, behördlich verordneten Lockdown in Zusammenhang mit Covid-19 zurückerstattet oder gutgeschrieben.

Rückerstattung auch bei Skipässen

Auch bei den Skipässen und -karten gilt im Falle eines Lockdown die Rückgabegarantie. Der Vorverkauf der Ski-Saisonabonnements ist bereits eröffnet – noch bis zum 15. Dezember können diese zum Vorverkaufs-Preis bezogen werden. Auch Tages- und Mehrtageskarten könnten bereits jetzt zu flexiblen Preisen gebucht werden. Wer früher bucht, kann von tieferen Preisen profitieren. Gerade online gekaufte Tickets seien in jedem Fall günstiger, schreiben die Verantwortlichen.

pd/don