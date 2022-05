Er geht nach 37 Jahren – Bei Kurt Feuz’ Abschied fallen Tränen Münsingen gewinnt beim letzten Heimspiel unter der Trainerlegende einen Punkt, und Breitenrains Vorsprung schrumpft: News aus der Region. Adrian Horn

Kurt Feuz wird geehrt – und ist gerührt. Foto: Andreas Blatter

Eine weitere Klatsche für die YB-Frauen

1:5 unterliegen die YB-Frauen dem FC Luzern in den Klassierungsspielen. Es ist die zweite deutliche Niederlage in Folge, nachdem die Bernerinnen jüngst gegen den FC Zürich 0:7 verloren haben und damit im Playoff scheiterten.

Die AC Bellinzona rückt näher

Wenige Tage nachdem er bekannt gegeben hat, dass er nicht länger eine Challenge-League-Lizenz anstrebt, kassiert der FC Breitenrain seine erst vierte Saisonniederlage. 0:3 verliert er in Chiasso, sämtliche Treffer fallen in der Schlussphase. Zwei Runden vor dem Ende führt der Quartierclub noch mit einem Punkt Vorsprung. Die AC Bellinzona verkürzt, indem sie Carouge dank einem Tor in der Nachspielzeit 3:2 schlägt.

Ein Punkt beim Kurt-Feuz-Abschied

Präsident Andreas Zwahlen herzt Kurt Feuz. Foto: Andreas Blatter

Im letzten Heimspiel in der Trainerkarriere von Kurt Feuz sichert sich dessen FC Münsingen im 1.-Liga-Derby gegen den FC Köniz einen Punkt. 1:1 endet der innerkantonale Vergleich. Davor fand Feuz zu Ehren ein «Legendenspiel» statt, das die Aaretaler 2:1 gewannen. Vor seinem Abschied steht in Münsingen neben Coach Feuz unter ­anderen Captain und Stürmer Patric Gasser.

Die FC-Münsingen-Spieler jubeln nach der Führung im Derby gegen Köniz. Foto: Andreas Blatter

Saisonende für Rotweiss und HVH

Zu Ende ist die Meisterschaft für Rotweiss Thun und den HV Herzogenbuchsee. Die Berner Handball-Frauenteams beschliessen die Abstiegsrunde auf den ersten beiden Plätzen und sind weiterhin Teil der «Spar Premium League». In der letzten Partie vor der Sommerpause bezwingt Rotweiss Kreuzlingen 33:27, HVH punktet beim 32:32 gegen Olten.

