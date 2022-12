Stabübergabe in Interlaken – Bei Jungfrau World Events übernimmt die nächste Generation Nach über 30 Jahren übergibt Lorenz Krebs per 1. Januar 2023 die Firma JWE Holding AG an seine Kinder Alexandra und Lorenz Krebs.

Alexandra und Lorenz Krebs jun. auf einem Archivbild – mit dem Plakat des Touch the Mountains 2022. Foto: Hans Urfer

Lorenz Krebs tritt per Ende Jahr aus dem operativen Geschäft von Jungfrau World Events aus und wird die JWE Holding AG als Präsident des Verwaltungsrats weiterhin begleiten, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Das Ruder übernimmt mit Alexandra Krebs und Lorenz Krebs jun. die nächste Generation. «Alexandra und Lorenz sind beide bereits seit über 10 Jahren ein wichtiger Teil von JWE

und seit 2018/19 stellvertretende Geschäftsführer», heisst es im Communiqué weiter.

«Voller Stolz und mit unzähligen Erinnerungen» blicke Lorenz Krebs auf eine Erfolgsgeschichte zurück, welche einst zusammen mit der ehemaligen Geschäftspartnerin Iris Huggler begann. «Ich bin dankbar für eine unglaubliche Zeit mit Höhen und Tiefen, Erfolgen und Rückschlägen, aber vor allem stolz darauf, dass wir immer an unsere Events geglaubt haben.»

Schon seit Jahren dabei

Alexandra Krebs hat bereits ihre Ausbildung bei JWE absolviert. Per 1. Januar 2023 wird sie auch die Co-Geschäftsführung der Greenfield Festival AG übernehmen und löst damit Iris Huggler ab, welche die Greenfield Festival AG weiterhin im Mandat betreuen wird. Lorenz Krebs ist seit über 11 Jahren im Familienbetrieb tätig. Er ist verantwortlich für neue Projekt-/Eventumsetzungen sowie für die Geländeumsetzungen der bestehenden Events. «Es sind verschiedene neue Projekte in Planung, und wir freuen uns, diese bald der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen», so Lorenz Krebs.

Grossanlässe wie das Greenfield Festival, das Trucker- und Country-Festival oder das Touch the Mountains sollen weitergeführt werden. Die Jungfrau World Events GmbH, die JWE F&B GmbH, die 4U-Eventservice GmbH sowie die High5ideas AG sind Tochtergesellschaften der JWE Holding AG. Zudem hält die JWE Holding AG Stammanteile der Greenfield Festival AG.

pd

