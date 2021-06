CNN-Reporterin Kaitlan Collins – Bei ihrer Frage verlor Joe Biden die Fassung Die junge CNN-Reporterin Kaitlan Collins wird in Genf vom US-Präsidenten angeschnauzt. Später entschuldigt sich Biden öffentlich bei der Journalistin. Diese reagiert cool. Andreas Frei

Kaitlan Collins berichtet seit Juli 2017 für CNN aus dem Weissen Haus. Sie legte sich schon mit Donald Trump an und brachte nun auch Joe Biden aus der Fassung. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Sie ist jung, einflussreich und legt sich gerne mit US-Präsidenten an: Kaitlan Collins ist mit 29 Jahren bereits Chefkorrespondentin aus dem Weissen Haus für CNN – ihre Kolleginnen und Kollegen der anderen grossen US-Medien sind allesamt älter. Die Reporterin hält sich deswegen aber keineswegs zurück, wie sie in Genf wieder einmal bewiesen hat.

Bei der Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden nach dessen Treffen mit Wladimir Putin hakte Collins mit unangenehmen Fragen nach, als Biden eigentlich schon am Weglaufen war – und brachte den 78-Jährigen so richtig aus der Fassung. Die CNN-Chefkorrespondentin fragte Biden, weshalb er so zuversichtlich sei, dass Putin sein Verhalten nach dem Genfer Gipfeltreffen ändern werde. Der US-Präsident machte auf dem Absatz kehrt und lief mit erhobenem Zeigefinger zurück zu den Journalisten. «Ich bin nicht zuversichtlich, dass er sein Verhalten ändern wird», sagte Biden gereizt und geriet dann erstmals kurz aus der Fassung. «Wo zum Teufel …», fuhr er Collins an und fragte zurück: «Was machen Sie die ganze Zeit, wann habe ich gesagt, ich sei zuversichtlich?»