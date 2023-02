Professionelles Aufräumen in Thun – Bei ihr hat alles seinen festen Platz Seit zehn Jahren ist Ursula Baldauf als Aufräumexpertin im Oberland unterwegs. Sie hilft Menschen, Ordnung zu schaffen. Dabei erlebt sie auch Überraschendes. Murielle Buchs

Ursula Baldauf (l.) im Einsatz bei einer Kundin. Sie erklärt, was es braucht, um den Schrank richtig einzuräumen. Foto: Murielle Buchs

Die Wohnung von Ursula Baldauf in Thun strahlt Gemütlichkeit und zugleich Ordentlichkeit aus. Hier hat jeder Gegenstand seinen Platz. So fühlt sich die 61-Jährige wohl. Sie tut gerne, was vielen Menschen zuwider ist: aufräumen. Baldauf lacht. «Für mich ist Aufräumen sehr befriedigend. Ich kann tatkräftig anpacken und sehe am Ende ein Resultat.» Vor zehn Jahren machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf. Seither ist die Aufräumfachfrau im ganzen Berner Oberland unterwegs und unterstützt Menschen darin, Ordnung in ihren Alltag zu bringen.