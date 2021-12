YB in der Youth League – Bei ihnen ist das Lehrgeld eine Investition Wertvolle Erfahrungen gegen die besten Akademien Europas: Die Youth League ist für die YB-Nachwuchsfussballer eine grosse Chance – mit einem Highlight zum Schluss. Fabian Sangines

Können sie gegen Manchester United endlich so richtig jubeln? Die U-19 der Young Boys zahlt in der Youth League viel Lehrgeld. Foto: Thomas Hodel (BSC YB)

Die Young Boys dominieren, sie drücken, phasenweise spielen sie Atalanta Bergamo an die Wand. Wenig deutet in dieser Youth-League-Partie im Sportpark Wyler darauf hin, dass eines der besten U-19-Teams Europas zu Gast ist.

Für Spektakel sorgen vor allem die jungen Berner, Medon Berisha beispielsweise, mit seinem Kunstwerk von einem Freistoss. 1:0 führt YB, das 2:0 liegt in der Luft – und dennoch gewinnt am Schluss Atalanta mit 3:2. «Wir belohnen uns noch zu wenig», sagt Trainer André Niederhäuser. Das ist eine treffende Analyse für die Ausbeute von YBs U-19 in der Champions League für die Junioren, die morgen mit dem Gastspiel bei Manchester United (16 Uhr) für die Berner endet. Obwohl, das mit der Belohnung, das ist eher ein längerfristiges Projekt. Und zu diesem gehören auch Niederlagen, so bitter sie auch sein mögen.