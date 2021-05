Eishockey-Legende Jaromir Jagr – Bei ihm kann sich sogar Roger Federer einiges abschauen Er ist 49 und besitzt den Club gleich selbst, bei dem er spielt. Jetzt ist er nochmals aufgestiegen – und macht immer weiter. Die Geschichte einer ewigen Liebe. Simon Graf , Zdenek Janda

Die Barthaare sind weisslich geworden, doch seine Spielfreude erlischt nie: Jaromir Jagr. Foto: Alexander Shcherbak (Getty Images)

Jaromir Jagr stand im engen Gang des Stadions in Litvinov, bedrängt von Journalisten, sein Blick war leer. Das Coronavirus hatte in den Wochen zuvor auch das tschechische Eishockey erfasst, den Abstieg von Jagrs Kladno aus der Extraliga aber nicht mehr verhindern können. Er wisse nicht, ob er nochmals die Motivation finde, in der zweithöchsten Liga zu spielen, sagte der damals 48-Jährige im März 2020 mit leerem Blick.

Was er, der es gewohnt ist, dass ihm die Massen zujubeln, da noch nicht wissen konnte: Es würde eine Saison in kalten Hallen und karger Atmosphäre werden, ohne Zuschauer. Und doch fand der Altmeister nochmals die Motivation dafür und wurde belohnt: Mit Kladno schaffte er vergangene Woche den Wiederaufstieg, zum 5:2 in Spiel 7 gegen den Traditionsclub Dukla Jihlava steuerte er einen Assist bei.

Es wäre übertrieben, zu behaupten, er habe sein Team zurück ins Oberhaus geführt – anders als 2019, als er im entscheidenden Spiel um den Aufstieg gegen Ceske Budejovice alle vier Tore schoss. Jagr wurde diesen Winter von Verletzungen geplagt, war lange nur ein Schatten seiner selbst. Im Aufstiegs-Playoff fühlte er sich aber wieder besser. Allein schon seine Präsenz auf dem Eis verleiht dem Team Sicherheit. Und im Powerplay ist er auch im Eishockey-Pensionsalter und auf einem Bein immer noch eine Klasse für sich.

«Zurücktreten, weil ich alt bin? Eine Anmassung! Das ist, als sagte man älteren Menschen, sie sollten zu Hause bleiben.» Jaromir Jagr

Anders als im Jahr zuvor liess Jagr diesmal keine Zweifel über seine Zukunft. Er hängt nochmals eine Saison an. «Ich liebe es einfach», sagt er – und wird philosophisch: «Einige sagen, ich solle zurücktreten, weil ich alt bin. Ich empfinde das als Anmassung. Das ist, als würde man älteren Menschen sagen, sie sollten zu Hause bleiben, nicht mehr rausgehen und warten, bis sie sterben, weil sie die besten Jahre hinter sich haben. Das ergibt für mich keinen Sinn.»

Es ist geschafft: Jagrs Sturmkollege Tomas Plekanec mit der Trophäe für den Aufstieg. Foto: Michal Kamaryt (Keystone)

Wenn alles gut läuft, wird er also auch im Februar 2022 nach seinem 50. Geburtstag weiterspielen. In dieser Beziehung kann er Inspiration sein für Roger Federer, der mit bald 40 nochmals auf der Tour Fuss fassen will. Der Baselbieter steht bei 1515 Profispielen, Jagr bei über 2500. Allerdings hat er den Luxus, sich an gewissen Abenden hinter seinen Mitspielern verstecken zu können, derweil bei Federer als Einzelsportler jede noch so kleine Schwäche schonungslos offengelegt wird.

«Auch zu seiner grössten Überlegenheit demontierte Federer die Gegner nicht. Und liess sie glauben, sie seien nah dran.» Jagr über eine andere Sportikone

Jagr ist ein grosser Fan des Schweizers: «Ich war immer fasziniert von seinem Genie.» Und er hat eine spannende Theorie zum 20-fachen Grand-Slam-Champion: «Auch zu Zeiten seiner grössten Überlegenheit demontierte er seine Gegner nur selten, sondern schlug sie 6:3, 6:4 mit ein, zwei Breaks pro Satz. Damit diese dachten, sie seien nah dran, und ihr Spiel nicht umstellten, um gegen ihn eine Chance zu haben. Sie dachten: Das nächste Mal reicht es vielleicht. Dabei hätte Roger noch locker zulegen können, wenn es nötig gewesen wäre.»

Ein grosser Unterschied zwischen den beiden Sportikonen ist: Ist Federer als vierfacher Vater auch zu Hause gefordert, hat Jagr, der mit dem 27-jährigen Model Dominika Branisova liiert ist, keine Kinder. Was ihm erlaubt, sich ganz dem Eishockey zu verschreiben. Sonst könnte er in seinem Alter nicht mehr auf diesem Niveau spielen.

Er kennt seinen Körper hervorragend und hegt und pflegt ihn. Denis Malgin, in Florida sein Teamkollege, war beeindruckt von seinem Trainingsfleiss. Legendär sind seine Trainings am Abend mit einer 10-Kilo-Bleiweste und schwereren Schlittschuhen. Oder seine nächtlichen Besuche im Kraftraum. Was irgendwie gar nicht zu seinem Image als Sunnyboy passt.

Noch heute geht Jagr manchmal zwei- oder dreimal am Tag aufs Eis. Aber als Teambesitzer Kladnos sei er inzwischen mehr gefordert, als ihm lieb sei. «Früher machte ich 1000 Kniebeugen am Tag, heute führe ich 1000 Telefonate. Ich tue alles, absolut alles bei diesem Club», sagt er, der auch für das Budget und die Zusammenstellung des Teams zuständig ist. Deshalb spiele er auch immer noch im ersten Sturm neben Tomas Plekanec, sagt er augenzwinkernd. Plekanec, einst Teamkollege Mark Streits in Montreal, ist inzwischen auch 38.

Ein Botschafter des tschechischen Eishockeys: Der zweifache Weltmeister Jagr an der Heim-WM 2015. Foto: Filip Singer (Keystone)

Dass Jagr weiterspielt, ist auch aus wirtschaftlicher Sicht gut für seinen Club. «Würde ich aufhören, viele Sponsoren würden aussteigen», glaubt er. Klar ist: Sie sehen ihn lieber auf dem Eis als auf der VIP-Tribüne. Und die Leute werden, wenn sie wieder dürfen, in die Stadien pilgern, um ihn ein vielleicht letztes Mal zu erleben. In der Extraliga-Saison 2019/20 waren 12 der 19 Auswärtsspiele Kladnos ausverkauft, so spülte er auch den Konkurrenten Geld in die Kassen. Dass er weiterspielt, ist also im Sinne aller.

Mit 50 noch Träume

Jagr war Jungstürmer in Pittsburgh mit langer Mähne an der Seite von Mario Lemieux. Er holte mit den Penguins zweimal den Stanley-Cup (1991, 92), war fünfmal NHL-Topskorer, Olympiasieger (1998) in Nagano und zweimal Weltmeister (2005, 10). Er hat alles gewonnen, was man im Eishockey gewinnen kann. Alles? Nein, nicht ganz alles. Tschechischer Meister wurde er, der mit 18 nach Amerika auszog, noch nie. Auch mit 50 darf man noch Träume haben.

