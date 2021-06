Lenk als Pilotregion - Bei Ferienwohnungen den CO2-Ausstoss verringern

Lenk als Pilotregion – Bei Ferienwohnungen den CO 2 -Ausstoss verringern Lenk-Simmental Tourismus ist eine von vier Pilotregionen, die den CO 2 -Ausstoss der Ferienwohnungen senken wollen.

Lenk-Simmental Tourismus will den CO 2 -Ausstoss der Ferienwohnungen senken – hier das Dorf Lenk von oben gesehen. Foto: PD/Mathias Kunfermann

Lenk-Simmental Tourismus will möglichst viele Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer zur Installation einer Heizungsfernsteuerung bewegen. Grund dafür ist, den CO 2 -Ausstoss der Ferienwohnungen zu senken. «Die Eigentümer(innen) können ihren Energieverbrauch mit einer Heizungsfernsteuerung ohne Komfortverlust optimieren und damit auch noch Geld sparen», schreibt Lenk-Simmental Tourismus in einer Medienmitteilung.

Heizungen lassen sich heute problemlos fernsteuern, heisst es weiter: «Das ist insbesondere bei den schweizweit rund 700'000 Zweitwohnungen interessant. Aus diesem Grund hat

das Bundesamt für Energie das Programm Make Heat Simple lanciert», woran Lenk-Simmental Tourismus als Region mit einem hohen Zweitwohnungsanteil zusammen mit drei anderen Pilotregionen teilnimmt.

Steuerung via App

«Dieses Projekt trägt dazu bei, den CO 2 -Ausstoss in unserer Region zu reduzieren, und ist Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie», sagt Albert Kruker, Direktor Lenk-Simmental Tourismus. Die Steuerung erfolgt in der Regel via App, ist aber auch ohne Internetanschluss möglich.

Die Plattform www.makeheatsimple.ch unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer bei ihrer Suche nach der passenden Lösung. Die Investition für das neue Steuergerät beträgt je nach Produkt zwischen 500 und 2500 Franken, gleichzeitig lassen sich je nach Ausgangslage aber bis zu 60 Prozent Energie und mehrere Hundert Franken pro Jahr einsparen.

pd

