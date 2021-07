Ungewollte Schussabgabe in Bern – Polizist schiesst bei Waffenkontrolle in Boden Ein Polizist führte in einer Wachtkabine in der Stadt Bern eine Waffenkontrolle durch. Dabei löste sich ungewollt ein Schuss.

Bei einer Waffenkontrolle löste sich ein Schuss. Verletzt wurde aber nach aktuellem Kenntnisstand niemand. (Symbolbild) Foto: PD

Am Mittwochmorgen um kurz nach Acht ist es in einer Wachtkabine an der Sulgeneckstrasse in Bern zu einer ungewollten Schussabgabe gekommen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Gemäss aktuellem Kenntnisstand war ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Bern im Begriff, eine Waffenkontrolle durchzuführen. Dabei löste sich ein Schuss aus der Waffe. Die Waffe war auf den Boden gerichtet und das Projektil drang in den Boden. Somit bestand keine Gefahr für Personen ausserhalb der Wachtkabine.

Der betroffene Mitarbeiter befand sich alleine in der Kabine. Anschliessend begab er sich wegen Verdachts auf Gehörprobleme in ärztliche Kontrolle. Gemäss aktuellem Kenntnisstand ist er unverletzt. Weitere Untersuchungen sind im Gang.

sog/pd

