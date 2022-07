Vierter Fall in 40 Jahren – Bei einer Fleder­maus in Büren an der Aare wurde Tollwut nach­gewiesen Erstmals seit 2017 wurde in der Schweiz wieder ein Fall der Fledermaustollwut entdeckt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Bei einer Fledermaus in Büren an der Aare wurde das Tollwutvirus nachgewiesen. (Symbolbild aus dem virologischen Institut der Universität Zürich). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Donnerstag wurde in Büren an der Aare eine Fledermaus aufgefunden. Bei der Untersuchung durch die Schweizerische Tollwutzentrale wurde beim Tier das Tollwutvirus nachgewiesen. Das teilt die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern am Freitag mit.

Die Fledermaustollwut ist eine in der Schweiz selten vorkommende Krankheit. Zuletzt wurde sie 2017 in Neuenburg nachgewiesen. Der Fall aus Büren an der Aare ist erst der vierte in den letzten 40 Jahren. Die Tollwutfälle wurden alle in seltenen Fledermausarten und nicht in der in bewohnten Gegenden häufig vorkommenden Zwergfledermaus festgestellt.

Die Schweiz ist sonst sowohl bei Haus- wie auch bei Wildtieren frei von Tollwut, schreibt die kantonale Direktion weiter. Für die Bevölkerung bestehe deshalb kein Grund zur Beunruhigung.

Trotzdem sei es wichtig, insbesondere kranke und verhaltensauffällige Wildtiere nicht anzufassen und die Wildhut zu informieren. Bei einem Biss durch eine Fledermaus sei umgehend ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, um die notwendigen Vorsorgemassnahmen einzuleiten.

pd/nfe

