Wohin am Buskers? – Bei diesen Gruppen lohnt sich das Verweilen Es wird wieder eng in den Gassen: Zum 20. Mal findet in Bern das Strassenmusikfestival Buskers statt. Ein Streifzug durchs Jubiläumsprogramm.

Céline Graf

Frisch und politisch: Die Folkband Jamila & the Other Heroes.

Die Anzeichen sind untrüglich. Wenn in Bern die Anzahl nostalgischer Hüte und Frisuren sprunghaft ansteigt und sich die Altstadt in ein «Alice im Wunderland»-Zirkuskabinett verwandelt, ist das Strassenmusikfestival Buskers in Gang. An der 20. Ausgabe buhlen 42 Acts an drei Abenden um das Hutgeld des Publikums. Weil es immer eng wird in den Gassen – letztes Jahr kamen laut dem Buskers-Verein 65’000 Zuschauerinnen und Zuschauer –, sei vom unvorbereiteten Besuch abgeraten. Wohin aber spazieren? Hier ein paar Ideen:

Politisch bis tropikalisch: Die Folk- und Soulmusik

Sie ist am Tag des Mauerfalls in Berlin geboren. Und auch die Musik von Jamila Al-Yousef fällt im Buskers-Line-up auf. Inszenieren sich viele der Folkbands am Festival betont traditionell, als würden sie für den Reisekatalog posieren, übersetzen Jamila & the Other Heroes ihre Wurzeln und Einflüsse «from manywhere» in einen frischen, politischen Soundteppich. Die palästinensisch-syrisch-deutsch-kolumbianisch-italienische Crew kommt mit ihrem neuen Album «Bazaar Bizarre» nach Bern. Ebenfalls in der tanzbaren Tiefgang-Fraktion bewegt sich der tropikalische Rap von La Nefera aus Basel und der Dominikanischen Republik.

Gespannt sind wir auf den Auftritt des Kollektivs Siselabonga, dessen Zusammensetzung immer wieder wechselt, und das im Moment aus dem Schlagzeuger Fabio Meier und der Sängerin und Produzentin Nongoma Ndlovu besteht. Die Tochter einer südafrikanischen Musikerfamilie hat ihren kreativen Prozess in einem Interview so beschrieben: «Wenn ich einen Song spüre, erreicht meine Seele ein anderes Level der Ekstase, das alles heller, ruhiger, friedlicher und leichter macht.» Und so leicht einem dieser Afrojazzsoul erfasst, so wenig scheut er sich vor schweren Themen wie dem Kampf gegen Aids.

Von der Fiedel bis zur Handorgel: die Chansons

Zum einen «Geschichten der Grossmütter», zum anderen «les histoires à dormir debout» (ungefähr: Tagträumen) bedeutet der Name von Les Bubbey Mayse. Mit jiddischen Chansons entführt das französische Klezmer-Quartett an Orte im Nebel und Laternenschein. Mystisch mutet auch die Beziehung des Forró-Musikers Cláudio Rabeca zu seinem Instrument an, einer selbst gebauten Rabeca. Die dem Mittelalter entsprungene Fiedel ist in Portugal und im Nordosten Brasiliens zu Hause. An anderen Ecken des Buskers klingt es nach andalusischen Sierras beim Flamenco von Atunes Coloraos und Emmentaler Stuben beim Handorgelspieler Thomas Aeschbacher.

Begattungstänze und betrunkene Zwerge: Der Garagenrock

Wer anfällig für Grossstadtmelancholie ist, schaue bei Ansa Sauermann vorbei. Er singt vom Stolpern eines «Dresdners in Wien» und schüttet sein Herz aus, das sich manchmal «wie ein Flummi» anfühle. Wir ziehen weiter zu den Rabauken, darunter Tankus the Henge aus London (der Sänger vollführt oben ohne Begattungstänze mit seinem Piano), WolfWolf (Garagenrock mit Zähnen) und The Langan Band, die sich mit schottischen Lammkeulen und betrunkenen Zwergen auskennen. Zum Abrunden degustieren wir gut gereiften Blues bei Tony Kaltenberg und Carsten Horme und horchen in die Zukunft am Jugendfestival in der Oberen Postgasse.

Striptease und Blutiges: Das Puppentheater

Ein Mann wird zum Roboter: Das Figurentheater «Clic».

Schlimme Aussichten herrschen im Stück «Clic» des Figurentheaters Trukitrek. Darin verwandelt sich ein Mann mit dunklen Augenringen auf Geheiss einer diabolischen Firma nach und nach in einen Roboter. Zum Festivaljubiläum gastieren sieben Puppenstücke in Bern. Zu sehen sind Charakterköpfe («La dernière danse de Brigitte», «Little Night Tales»), ein Tanzduett («Le troisième pas»), Splatter-Burleske («Parasite Circus») und Striptease («Madame Rita»). Auch Menschen-Schauspieler haben sich indes ins Theaterprogramm geschmuggelt: Das Jugendstück «Stereotypen» hilft beim Überwinden der Coolness, und das Kinderstück «Mona» klärt auf, ob Fische als Freunde taugen.

Dinosaurier und Riesenkamele: Die Gestalten

Tiere sind am Buskers ohnehin wichtige Gäste. Aber nicht alle sind so zutraulich wie die Dinosaurier, Renn-Schildkröten oder das Riesenkamel, die dieses Jahr unter den Laternen wandeln. Wenn nämlich eine kopflose Gestalt mit langen bleichen Klauen erscheint, sind wir auf der Hut: Es ist die personifizierte Angst, welche die Künstlerin Annette von Goumoëns auf die Leute loslässt.

Hineinschlüpfen und abtauchen: Begehbares

Notfalls verstecken wir uns rasch in den 20 Kerzen auf der Geburtstagstorte des Buskers. In den begehbaren Türmen auf dem Münsterplatz ist eine Retrospektive auf alle bisherigen Festivalausgaben seit der Gründung 2004 zu sehen. Hineinschlüpfen kann man auch in eine Irish-Jukebox, einen analogen Fotoautomaten oder – nur mit dem Kopf – in die Kunstaquarien der Niederländerin Charlotte von Otterloo. Ergreift einen dabei selbst die Bastellust, der findet auf der Münsterplattform diverse Ateliers, von Textilien bis umgemodelte Grillmotoren.

Handstände und Fussjonglage: Akrobatisches

Quatour Stomp aus Kanada.

Was nun noch fehlt? Genau, der Sport. Den Einfall, man könnte mit zwei gekoppelten Stahlreifen filigran den Berg hinabrollen, hatte um 1900 ein pfälzischer Schmiedesohn. So wurde das Rhönrad erfunden, auf dem am Buskers das Duo Macramé antritt. Handstand und Fussjonglieren ist die Disziplin der Finnen Kate & Pasi. Derweil lassen Quatour Stomp aus Kanada ihr Schicksal von Würfeln entscheiden. Egal, wie es ausgeht, die Geltollen und Vestons dieser stilsicheren Akrobaten sitzen.

Céline Graf ist freie Kulturjournalistin, Unibibliothekarin und Historikerin. Sie tänzelt zwischen den Sparten und hat für diese Zeitung schon Orks im Mittelland beobachtet. Mehr Infos @graefinlin

