Tippfehler in Thun – Hier lang gehts zur «Scuhle» … oder genauer gesagt zum Kindergarten an der Feldstrasse. Stadtingenieur Rolf Maurer erklärt, wie es zum Schreibfehler kam. Janine Zürcher

Schreibfehler auf dem Asphalt der Feldstrasse in der Nähe der Johanneskirche in Thun. PD/Rolf Maurer

Ob da jemand an ebendiesem Ort im Deutschunterricht nicht ganz bei der Sache war? «SCUHLE» steht in grossen weissen Lettern auf dem Asphalt nahe dem Kindergarten an der Feldstrasse.