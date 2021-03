Nun auch in Bern – Bei diesem Signal dürfen Velos bei Rot rechts abbiegen Die Stadt Bern bringt ab nächster Woche an ausgewählten Kreuzungen neue Signalisationen an. Velofahrer dürfen dann auch bei Rot rechts abbiegen.

So oder ähnlich soll die Abbiege-Erlaubnis für Velofahrer in Bern signalisiert werden. Visualisierung: zvg

Ab kommender Woche dürfen Velofahrerinnen und Velofahrer in der Stadt Bern an entsprechend signalisierten Ampeln auch bei Rot rechts abbiegen. Wie die Stadt mitteilt, werden die Signalisationen an ausgewählten Kreuzungen angebracht, wie zum Beispiel:

Kreuzung Bollwerk/Neubrückstrasse/Speichergasse,

Kreuzung Länggass-/Mittelstrasse

Kreuzung Bethlehem-/Bümpliz-/Waldmannstrasse

Bis im Sommer soll an rund 80 Standorten, verteilt auf das ganze Stadtgebiet, das freie Rechtsabbiegen für Velofahrende erlaubt werden. Dabei werden auch Ampeln neu beschildert, die sich im Besitz des Bundes oder des Kantons befinden.

Erfolgreicher Pilotversuch in Basel

Das freie Rechtsabbiegen für Velofahrer bei Rot wurde in der Stadt Basel in einem mehrjährigen Pilotversuch getestet. Der Berner Gemeinderat beschreibt die Ergebnisse in seiner Mitteilung als «sehr positiv». Der Bundesrat verabschiedete daraufhin im Mai des letzten Jahres die revidierte Signalisationsverordnung und setzte diese auf Anfang 2021 in Kraft.

Das Rotlicht in Kombination mit der neuen Signalisation hat die Bedeutung «Kein Vortritt». Andere Verkehrsteilnehmer mit Grün, seien es Autos oder Fussgänger, haben dementsprechend Vortritt. Wenn keine Signalisation an der Ampel angebracht ist, bleibt das Rechtsabbiegen bei Rot verboten.

Die städtische Verkehrsplanung wird nach der Einführung das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden beobachten. Es soll auch diskutiert werden, welche Standorte zusätzlich für das freie Rechtsabbiegen bei Rot freigegeben werden könnten.

mb