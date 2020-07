Peter V. Kunz, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Bern, sieht diese schweizweit an der Spitze.

Peter V. Kunz, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Bern, sieht diese schweizweit an der Spitze.

Welche ist die beste juristische Fakultät der Schweiz?

Peter V. Kunz (lacht): Eindeutig diejenige der Universität Bern, natürlich. Ich sage das schon seit Jahren, früher mit einem Schmunzeln, heute aus Überzeugung. Die Universität Bern ist die Hauptstadtuni. Deshalb war sie schon immer im Staatsrecht schweizweit führend. In anderen Bereichen, gerade auch im Wirtschaftsrecht, hat sie in den vergangenen Jahren enorm zugelegt. Für Bern spricht zudem, dass Frauen ein Drittel der Professuren innehaben. Das ist schweizweit der höchste Anteil an den juristischen Fakultäten.